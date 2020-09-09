 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВицечемпион мира по футболу покинул "Баварию"

Вицечемпион мира по футболу покинул "Баварию"


фото: Getty Images
Хорватский полузащитник Иван Перишич покинул "Баварию", за которую выступал на правах аренды, и вернулся в миланский "Интер"

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

Немецкий клуб решил не выкупать 31-летнего хорвата, и он вернется в "Интер". Контракт игрока с миланским клубом заканчивается в 2022 году.

"Я бы хотел поблагодарить Ивана за его достижения и тот вклад, который он внес в требл. Мы получили истинное удовольствие от работы с ним. Мастерство, которым владеет Иван, было особенно заметно во время финального раунда Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне", - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Перишич провел за "Баварию" 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе с мюнхенским клубом выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать