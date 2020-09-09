Вицечемпион мира по футболу покинул "Баварию"
Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".
Немецкий клуб решил не выкупать 31-летнего хорвата, и он вернется в "Интер". Контракт игрока с миланским клубом заканчивается в 2022 году.
"Я бы хотел поблагодарить Ивана за его достижения и тот вклад, который он внес в требл. Мы получили истинное удовольствие от работы с ним. Мастерство, которым владеет Иван, было особенно заметно во время финального раунда Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне", - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.
Перишич провел за "Баварию" 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе с мюнхенским клубом выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
(@FCBayern) September 9, 2020
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-