Вицечемпион мира по футболу покинул "Баварию"

9 сентября, 2020, 19:38

Хорватский полузащитник Иван Перишич покинул "Баварию", за которую выступал на правах аренды, и вернулся в миланский "Интер"

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

Немецкий клуб решил не выкупать 31-летнего хорвата, и он вернется в "Интер". Контракт игрока с миланским клубом заканчивается в 2022 году.

"Я бы хотел поблагодарить Ивана за его достижения и тот вклад, который он внес в требл. Мы получили истинное удовольствие от работы с ним. Мастерство, которым владеет Иван, было особенно заметно во время финального раунда Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне", - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

Перишич провел за "Баварию" 35 матчей, забил 8 мячей и отдал 10 голевых передач. Вместе с мюнхенским клубом выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.