В Англии хотят срочно вернуть фанатов на стадион
9 сентября, 2020, 21:26
Старт сезона АПЛ пройдет без болельщиков на трибунах, однако руководство высшего английского дивизиона надеется, что в Англии позволят пускать фанатов на стадион
Об этом сообщает BBC.
Если сезон 2020/21 пройдет без болельщиков, то клубы Английской премьер-лиги потеряют 700 млн фунтов.
"Нам срочно нужны болельщики на трибунах, это приоритет номер один. По целому ряду причин, в том числе экономических, социальных и спортивных. Нельзя вечно тянуть ситуацию без болельщиков", - рассказал исполнительный глава АПЛ Ричард Мастерс.
По последней информации, в Великобритании было зафиксировано 355 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 41 594 человек умерли.
- 9 сентября стало известно, что немецкий хавбек Кай Хаверц заработает в лондонском "Челси" 100 млн евро за 5 лет.
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