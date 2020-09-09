В Англии хотят срочно вернуть фанатов на стадион

9 сентября, 2020, 21:26

Старт сезона АПЛ пройдет без болельщиков на трибунах, однако руководство высшего английского дивизиона надеется, что в Англии позволят пускать фанатов на стадион

Об этом сообщает BBC.

Если сезон 2020/21 пройдет без болельщиков, то клубы Английской премьер-лиги потеряют 700 млн фунтов.

"Нам срочно нужны болельщики на трибунах, это приоритет номер один. По целому ряду причин, в том числе экономических, социальных и спортивных. Нельзя вечно тянуть ситуацию без болельщиков", - рассказал исполнительный глава АПЛ Ричард Мастерс.

По последней информации, в Великобритании было зафиксировано 355 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 41 594 человек умерли.

9 сентября стало известно, что немецкий хавбек Кай Хаверц заработает в лондонском "Челси" 100 млн евро за 5 лет.