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Espreso.tvСпортВ Англии хотят срочно вернуть фанатов на стадион

В Англии хотят срочно вернуть фанатов на стадион


фото: Getty Images
Старт сезона АПЛ пройдет без болельщиков на трибунах, однако руководство высшего английского дивизиона надеется, что в Англии позволят пускать фанатов на стадион

Об этом сообщает BBC.

Если сезон 2020/21 пройдет без болельщиков, то клубы Английской премьер-лиги потеряют 700 млн фунтов.

"Нам срочно нужны болельщики на трибунах, это приоритет номер один. По целому ряду причин, в том числе экономических, социальных и спортивных. Нельзя вечно тянуть ситуацию без болельщиков", - рассказал исполнительный глава АПЛ Ричард Мастерс.

По последней информации, в Великобритании было зафиксировано 355 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 41 594 человек умерли.

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