 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтала известна зарплата самого дорогого футболиста Германии в "Челси"

Стала известна зарплата самого дорогого футболиста Германии в "Челси"


фото: Getty Images
Немецкий хавбек Кай Хаверц заработает в лондонском "Челси" 100 млн евро за 5 лет

Об этом сообщает Sport Bild.

Леверкузенский "Байер" получил 80 млн евро за трансфер Хаверца. Также в соглашении прописаны бонусы в размере 20 млн, которые зависят от результатов 21-летнего хавбека и "Челси" в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне Кай Хаверц провел 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 81 млн евро, что делает полузащитника самым дорогим немецким футболистом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать