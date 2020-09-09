Стала известна зарплата самого дорогого футболиста Германии в "Челси"
9 сентября, 2020, 16:46
Немецкий хавбек Кай Хаверц заработает в лондонском "Челси" 100 млн евро за 5 лет
Об этом сообщает Sport Bild.
Леверкузенский "Байер" получил 80 млн евро за трансфер Хаверца. Также в соглашении прописаны бонусы в размере 20 млн, которые зависят от результатов 21-летнего хавбека и "Челси" в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне Кай Хаверц провел 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 81 млн евро, что делает полузащитника самым дорогим немецким футболистом.
- 10 июня стало известно, что " Челси" намерен подписать хавбека немецкого "Байера" Кая Хаверца за 80 млн евро.
- 7 июля сообщалось, что руководство лондонского "Челси" готово платить полузащитнику леверкузенского "Байера" Каю Хаверцу зарплату в размере 8 млн евро в год.
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