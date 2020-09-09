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Espreso.tvСпортУкраинские прыгуньи в высоту забрали все медали на турнире в Германии

Украинские прыгуньи в высоту забрали все медали на турнире в Германии


фото: Getty Images
Украинки Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли весь пьедестал почета на международном турнире по легкой атлетике в Дассау

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 Юлия Левченко с результатом 1,96 м. Выиграла соревнования по прыжкам в высоту.

Ярослава Магучих одолела ту же высоту, но потратила большее количество попыток и стала второй. Ирина Геращенко с результатом 1,90 м оказалась третьей.

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