Украинские прыгуньи в высоту забрали все медали на турнире в Германии
9 сентября, 2020, 08:26
Украинки Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко заняли весь пьедестал почета на международном турнире по легкой атлетике в Дассау
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 Юлия Левченко с результатом 1,96 м. Выиграла соревнования по прыжкам в высоту.
Ярослава Магучих одолела ту же высоту, но потратила большее количество попыток и стала второй. Ирина Геращенко с результатом 1,90 м оказалась третьей.
- Напомним, 4 мая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила звание заслуженного мастера спорта Украины.
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