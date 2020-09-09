Роют траншеи и стягивают технику: оккупанты вновь нарушили перемирие, - штаб ООС
9 сентября, 2020, 15:48
Оккупанты на Донбассе нарушают перемирие: размещают запрещено вооружение вблизи линии разграничения, укрепляют оборонительные позиции и устанавливают минные заграждения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три минометы "Сани" 120 мм вблизи Веселой Горы и две гаубицы "Лягушка" 122 мм вблизи Богдановка в Луганской области.
Читайте также: Режим тишины в Донбассе сохраняется в полной мере, - штаб ООС
Также у Григоривки Донецкой области боевики оборудовали траншею около 170 м и оборонительные позиции. Продолжают оборудовать траншеи у Калиново-Борщуватого в Луганской области и возле села Пикузы Донецкой области.
Вблизи села Веселая Гора зафиксировано четыре противотанковые мины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину