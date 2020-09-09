Роют траншеи и стягивают технику: оккупанты вновь нарушили перемирие, - штаб ООС

9 сентября, 2020, 15:48

Оккупанты на Донбассе нарушают перемирие: размещают запрещено вооружение вблизи линии разграничения, укрепляют оборонительные позиции и устанавливают минные заграждения

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал три минометы "Сани" 120 мм вблизи Веселой Горы и две гаубицы "Лягушка" 122 мм вблизи Богдановка в Луганской области.

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Также у Григоривки Донецкой области боевики оборудовали траншею около 170 м и оборонительные позиции. Продолжают оборудовать траншеи у Калиново-Борщуватого в Луганской области и возле села Пикузы Донецкой области.

Вблизи села Веселая Гора зафиксировано четыре противотанковые мины.