Режим тишины на Донбассе сохраняется в полной мере, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС , передает Укринформ.
"За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника.
Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.
С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-