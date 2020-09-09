Режим тишины на Донбассе сохраняется в полной мере, - штаб ООС

9 сентября, 2020, 08:06

За прошедшие сутки, 8 сентября, на Донбассе нарушений договоренностей о прекращении огня не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС , передает Укринформ.

"За прошедшие сутки, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил постоянно находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварных действий противника.

Вчера, во время проведения инженерных работ в тылу наших позиций получили боевое травмирования от взрыва мины ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано почти восемь гектаров территории и передано на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершены ремонтные работы 15 домов, еще на 28 объектах работы продолжаются. Всего с начала проведения операции Объединенных сил уже восстановлен 1287 домов.

С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.