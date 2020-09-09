Растрощу на маленькие кусочки, - Лопес о бое против Ломаченко
Об этом сообщает fightnews .
Лопес считает, что ему удастся победить с помощью тяжелой работы и самоотдачи.
"Мы добьемся победы с помощью тяжелой работы и самоотдачи. Я сосредоточен на своем деле. Когда ты полностью погружаешься в работу, то может произойти все, что угодно. Нельзя предусмотреть раунд, в котором я одержу победу. Один удар может полностью все изменить. Я буду придерживаться темпа поединка, а когда я сокрушу Ломаченко на маленькие кусочки, тогда и посмотрим", - сказал Теофимо Лопес.
Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в американском Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться телеканалом ESPN. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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