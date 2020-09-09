Растрощу на маленькие кусочки, - Лопес о бое против Ломаченко

9 сентября, 2020, 18:47

Американский боксер Теофимо Лопес пообещал победить Василия Ломаченко

Об этом сообщает fightnews .

Лопес считает, что ему удастся победить с помощью тяжелой работы и самоотдачи.

"Мы добьемся победы с помощью тяжелой работы и самоотдачи. Я сосредоточен на своем деле. Когда ты полностью погружаешься в работу, то может произойти все, что угодно. Нельзя предусмотреть раунд, в котором я одержу победу. Один удар может полностью все изменить. Я буду придерживаться темпа поединка, а когда я сокрушу Ломаченко на маленькие кусочки, тогда и посмотрим", - сказал Теофимо Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в американском Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться телеканалом ESPN. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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