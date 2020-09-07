 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛомаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира

Ломаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.

Ломаченко и Лопес поставили подписи под контрактным соглашением на бой сегодня. Украинец за этот поединок получит $3,25 млн, а американец - $1,5 млн.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать