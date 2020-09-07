Ломаченко и Лопес заключили контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира

7 сентября, 2020, 20:31

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе

Об этом сообщает официальный twitter Top Rank.

Ломаченко и Лопес поставили подписи под контрактным соглашением на бой сегодня. Украинец за этот поединок получит $3,25 млн, а американец - $1,5 млн.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

4 сентября сообщалось, что тренер и отец американского боксера Теофимо Лопес-старший считает, что его сын быстро разберется с Василием Ломаченко.