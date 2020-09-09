Пеле отреагировал на рекордный гол Роналду

9 сентября, 2020, 17:15

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил Криштиану Роналду с тем, что португалец первым из европейцев забил более 100 голов за национальную сборную

Об этом Пеле написал в twitter.

Криштиану Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции и помог Португалии победить во 2-м туре Лиги наций со счетом 2: 0. Эти голы стали для форварда 100-м и 101-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только форвард сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.

"Думал, что мы отпразднуем 100-й гол. Оказалось, что 101-й! Приветствую Криштиану с достижением новой высоты!", - написал Пеле.

Среди европейских футболистов до отметки в 100 голов он добрался первым. Второй результат у игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша - 84 мяча.

Напомним, 21 июля Криштиану Роналду превзошел достижение украинца Андрея Шевченко и забил 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч.

8 сентября Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb