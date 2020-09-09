Пеле отреагировал на рекордный гол Роналду
Об этом Пеле написал в twitter.
Криштиану Роналду сделал дубль в игре со сборной Швеции и помог Португалии победить во 2-м туре Лиги наций со счетом 2: 0. Эти голы стали для форварда 100-м и 101-м в составе национальной команды. Больше на уровне сборных забил только форвард сборной Ирана Али Даеи - 109 мячей.
"Думал, что мы отпразднуем 100-й гол. Оказалось, что 101-й! Приветствую Криштиану с достижением новой высоты!", - написал Пеле.
Среди европейских футболистов до отметки в 100 голов он добрался первым. Второй результат у игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша - 84 мяча.
Pelé (@Pele) September 8, 2020
- Напомним, 21 июля Криштиану Роналду превзошел достижение украинца Андрея Шевченко и забил 50 голов в чемпионате Италии за 61 матч.
- 8 сентября Криштиану Роналду первым в истории из европейских футболистов забил более 100 голов за национальную сборную.
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