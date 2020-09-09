Ожидаем к концу года получить запланированный кредит МВФ, - Марченко

9 сентября, 2020, 17:40

Минфин ожидает до конца 2020 года получить все запланированные транши от МВФ

Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина .

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. И мы ожидаем до конца года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - отметил Марченко.

Он отметил, что Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

"Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования", - сказал он.

Министр отметил, что разработанный Минфином законопроект о единовременном декларированим и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ, - ред.) мы сможем зарегистрировать", - добавил Марченко.

По словам председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, базовый сценарий по получению двух траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, взамен Украина может рассчитывать на один транш в 4 квартале этого года.

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