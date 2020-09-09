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Espreso.tvОбществоОжидаем к концу года получить запланированный кредит МВФ, - Марченко

Ожидаем к концу года получить запланированный кредит МВФ, - Марченко


фото: finbalance
Минфин ожидает до конца 2020 года получить все запланированные транши от МВФ

Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина .

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решение о пересмотре программы. И мы ожидаем до конца года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - отметил Марченко.

Он отметил, что Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

"Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования", - сказал он.

Министр отметил, что разработанный Минфином законопроект о единовременном декларированим и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

"Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ, - ред.) мы сможем зарегистрировать", - добавил Марченко.

  • По словам председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, базовый сценарий по получению двух траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, взамен Украина может рассчитывать на один транш в 4 квартале этого года.

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