Навального отравили новым типом "Новичка", он должен был умереть в самолете, - немецкие СМИ
По данным издания, вещество до нападения не было известно, однако оно является "более вредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, в семействе "Новичок".
Как отмечает газета, этот новый вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные ранее.
По версии немецкой стороны, один из агентов ФСБ России, который следил за Навальным, либо специально прибыл в Томск, либо агент любой из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту.
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В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту самолета. Тот факт, что он выжил, по данным немецких спецслужб, объясняется "лишь стечением удачных обстоятельствах": быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера и врачей в Омске,
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