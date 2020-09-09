Навального отравили новым типом "Новичка", он должен был умереть в самолете, - немецкие СМИ

9 сентября, 2020, 21:45

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более усовершенствованным типом яда "Новичок"

Об этом сообщает DW со ссылкой на Die Zeit .

По данным издания, вещество до нападения не было известно, однако оно является "более вредным и смертоносным, чем уже известные" вещества, в семействе "Новичок".

Как отмечает газета, этот новый вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные ранее.

По версии немецкой стороны, один из агентов ФСБ России, который следил за Навальным, либо специально прибыл в Томск, либо агент любой из других российских спецслужб, добавил яд в чай, который Навальный пил в аэропорту.

Читайте также: Следы "Новичка" нашли в организме и на вещах Навального, - Der Spiegel

В Берлине считают, что политик должен был умереть еще на борту самолета. Тот факт, что он выжил, по данным немецких спецслужб, объясняется "лишь стечением удачных обстоятельствах": быстрой реакцией пилота, совершившего вынужденную посадку лайнера и врачей в Омске,