Нардеп - "слуга" Янченко назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными"
9 сентября, 2020, 16:20
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала несовершеннолетних детей Донбасса "немытыми и нечесаными"
Об этом она заявила в эфире одного из каналов, видео обнародовали в Facebook.
"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013 - 2014 годах. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстреле, войнушки, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко.
На вопрос журналистки о том, почему она так считает, депутат заявила, что ее муж в 2015 - 2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВЦА, поэтому она "объездила всю Донецкую и Луганскую область и видела все лично".
- Напомним, ранее нардепка от "Слуги народа" Галина Третьякова заявляла , что в семьях, получающих социальную помощь рождаются "дети очень низкого качества":
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину