 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардеп - "слуга" Янченко назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными"

Нардеп - "слуга" Янченко назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными"


фото: ukranews
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала несовершеннолетних детей Донбасса "немытыми и нечесаными"

Об этом она заявила в эфире одного из каналов, видео обнародовали в Facebook.

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013 - 2014 годах. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстреле, войнушки, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко.

На вопрос журналистки о том, почему она так считает, депутат заявила, что ее муж в 2015 - 2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВЦА, поэтому она "объездила всю Донецкую и Луганскую область и видела все лично".

  • Напомним, ранее нардепка от "Слуги народа" Галина Третьякова заявляла , что в семьях, получающих социальную помощь рождаются "дети очень низкого качества":

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать