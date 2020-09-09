Нардеп - "слуга" Янченко назвала детей Донбасса "немытыми и нечесаными"

9 сентября, 2020, 16:20

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко назвала несовершеннолетних детей Донбасса "немытыми и нечесаными"

Об этом она заявила в эфире одного из каналов, видео обнародовали в Facebook.

"В этом году в школу пошли дети, рожденные в 2013 - 2014 годах. На Донбассе - это дети, которые всю жизнь живут в обстреле, войнушки, подвалах, где-то немытые и нечесаные", - сказала Янченко.

На вопрос журналистки о том, почему она так считает, депутат заявила, что ее муж в 2015 - 2016 годах был заместителем председателя Донецкой ОВЦА, поэтому она "объездила всю Донецкую и Луганскую область и видела все лично".

Напомним, ранее нардепка от "Слуги народа" Галина Третьякова заявляла , что в семьях, получающих социальную помощь рождаются "дети очень низкого качества":