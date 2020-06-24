Федерация профсоюзов требует отставки нардепа-"слуги" Третьяковой за высказывания о детях "очень низкого качества"

24 июня, 2020, 17:32

В Федерации профсоюзов требуют отставки главы парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой

Об этом говорится в заявлении Постоянной комисиии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин в адрес главы парламента Дмитрия Разумкова.

В открытом письме к спикеру Верховной Рады организация требует отозвать с должности главы комитета Третьякову за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".

Предлагается на основании статьи 83 регламента ВР, части третьей статьи 7 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" поручить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотреть предложение об отзыве Третьяковой с должности.

Напомним, ранее Галина Третьякова заявляла, что в семьях, получающих социальную помощь рождаются "дети очень низкого качества":

"Когда предоставляем деньги, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь, то получим, скажу жестко, детей очень низкого качества", - отметила глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

По ее мнению, это приводит к тому, что в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

"Великобритания очень жестока к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован", - добавила Третьякова и заметила, что в Сингапуре бедных женщин государство таки стерилизовало.

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