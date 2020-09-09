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Espreso.tvСпортНа матчи чемпионата Украины по футболу будут вновь пускать болельщиков

На матчи чемпионата Украины по футболу будут вновь пускать болельщиков


фото: fcminaj.com
Впервые в новом сезоне игра чемпионата Украины по футболу состоится с болельщиками на трибунах

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Минай" .

Зрителей на трибуны пустят на домашний матч закарпатского клуба против "Александрии", который состоится 13 сентября во 2-м туре Премьер-лиги. Болельщикам позволят заполнить четверть мест на арене в Ужгороде.

В "Минае" обратили внимание, что зрителей будут пускать на трибуны с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами имеет сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.

  • Напомним, 20 августа из-за новая вспышка коронавируса в Украине Министерство здравоохранения вновь ввело запрет на посещение болельщиками стадионов.

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