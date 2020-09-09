На матчи чемпионата Украины по футболу будут вновь пускать болельщиков
9 сентября, 2020, 13:12
Впервые в новом сезоне игра чемпионата Украины по футболу состоится с болельщиками на трибунах
Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Минай" .
Зрителей на трибуны пустят на домашний матч закарпатского клуба против "Александрии", который состоится 13 сентября во 2-м туре Премьер-лиги. Болельщикам позволят заполнить четверть мест на арене в Ужгороде.
В "Минае" обратили внимание, что зрителей будут пускать на трибуны с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами имеет сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.
- Напомним, 20 августа из-за новая вспышка коронавируса в Украине Министерство здравоохранения вновь ввело запрет на посещение болельщиками стадионов.
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