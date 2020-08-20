МЗ снова запретил болельщикам посещать стадионы
20 августа, 2020, 11:11
Из-за новой вспышки коронавируса в Украине Министерство здравоохранения вновь ввело запрет на посещение болельщиками стадионов
Об этом сообщает "Футбол 1" .
Первые туры нового сезона в чемпионате Украины, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа между "Шахтером" и "Динамо", пройдут без зрителей.
Соответствующее решение приняло МОЗ, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.
Ранее Минздрав разрешил заполнять трибуны стадионов во время футбольных матчей на четверть. Матчи плей-офф чемпионата Украины за право играть в Лиге Европы прошли со зрителями.
- Напомним, 22 июля УАФ и Минздрава приняли решение разрешить болельщикам посетить матчи плей-офф УПЛ Лиги Европы.
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