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Espreso.tvСпортМЗ снова запретил болельщикам посещать стадионы

МЗ снова запретил болельщикам посещать стадионы


фото: koloskovalivka.com
Из-за новой вспышки коронавируса в Украине Министерство здравоохранения вновь ввело запрет на посещение болельщиками стадионов

Об этом сообщает "Футбол 1" .

Первые туры нового сезона в чемпионате Украины, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа между "Шахтером" и "Динамо", пройдут без зрителей.

Соответствующее решение приняло МОЗ, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее Минздрав разрешил заполнять трибуны стадионов во время футбольных матчей на четверть. Матчи плей-офф чемпионата Украины за право играть в Лиге Европы прошли со зрителями.

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