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Espreso.tvСпортЗидан определился с будущим Лунина в "Реале"

Зидан определился с будущим Лунина в "Реале"


фото: Getty Images
Следующий сезон украинский вратарь Андрей Лунин проведет в мадридском "Реале"

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мадридский клуб уже начал подготовку к новому сезону под руководством Зинедина Зидана. На первой тренировке отсутствовали только те игроки, которые уехали в расположение национальных сборных. Среди них и украинец Андрей Лунин, который 3 и 6 сентября должен сыграть в Лиге наций против Швейцарии и Испании.

21-летний Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

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