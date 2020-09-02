Зидан определился с будущим Лунина в "Реале"
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Мадридский клуб уже начал подготовку к новому сезону под руководством Зинедина Зидана. На первой тренировке отсутствовали только те игроки, которые уехали в расположение национальных сборных. Среди них и украинец Андрей Лунин, который 3 и 6 сентября должен сыграть в Лиге наций против Швейцарии и Испании.
21-летний Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
- 11 августа голкипер Альфонсо Ареоля покинул мадридский "Реал" и вернулся в ПСЖ.
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