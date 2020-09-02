Зидан определился с будущим Лунина в "Реале"

2 сентября, 2020, 13:20

Следующий сезон украинский вратарь Андрей Лунин проведет в мадридском "Реале"

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мадридский клуб уже начал подготовку к новому сезону под руководством Зинедина Зидана. На первой тренировке отсутствовали только те игроки, которые уехали в расположение национальных сборных. Среди них и украинец Андрей Лунин, который 3 и 6 сентября должен сыграть в Лиге наций против Швейцарии и Испании.

21-летний Лунин перешел в "Реал" из "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина из аренды в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.

11 августа голкипер Альфонсо Ареоля покинул мадридский "Реал" и вернулся в ПСЖ.