Лучший боксер мир подал до промоутера иск на $ 280 млн

9 сентября, 2020, 11:05

Мексиканский боксер Сауль Альварес подал иск на $ 280 млн до своего промоутера Оскара Де Ла Хойи и стримингового сервиса DAZN из-за несоблюдения условий контракта

Об этом сообщает BoxingScene .

Боксер требует от промоутерской компании Golden Boy Promotions и DAZN возмещения убытков в $ 280 млн. Альварес обвиняет промоутера и его партнеров в нарушении условий контракта и мошенничестве.

В 2018 году мексиканец заключил соглашение с DAZN на 11 поединков. Альварес должен был драться дважды в год: в мае и сентябре. Однако, в 2020 году он может остаться без поединков. В DAZN ему предложили лишь половину от фиксированного гонорара в $ 35 млн, поэтому бой осенью находится под угрозой срыва.

Кроме возмещения убытков, Альварес также требует выплату штрафных санкций, гонораров адвокатам, оплату судебных издержек и решение суда на участие в боях, организованных другими организациями, кроме Golden Boy Promotions и DAZN.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

3 сентября стало известно, что Сауль Альварес может вернуться на ринг только в следующем году .

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