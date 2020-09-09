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Espreso.tvСпортЛомаченко пообещал заставить Лопеса проглотить обиды

Ломаченко пообещал заставить Лопеса проглотить обиды


фото: Getty Images
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что американец Теофимо Лопес пожалеет за оскорбления в его адрес

Об этом сообщает BoxingNews в twitter.

По словам Ломаченко, на ринге он заставит Лопеса проглотить многочисленные оскорбительные выражения, американец сказал в его адрес за последние два года.

"Лопес может говорить все, что хочет. В течение последних двух лет он ничего не делал, кроме того, что произносил мое имя. Я боец, и моя цель - выиграть еще один чемпионский пояс. Когда мы выйдем на ринг в Лас-Вегасе , он проглотит мои удары и свои слова ", - сказал Ломаченко.

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