Ломаченко пообещал заставить Лопеса проглотить обиды

9 сентября, 2020, 09:40

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что американец Теофимо Лопес пожалеет за оскорбления в его адрес

Об этом сообщает BoxingNews в twitter.

По словам Ломаченко, на ринге он заставит Лопеса проглотить многочисленные оскорбительные выражения, американец сказал в его адрес за последние два года.

"Лопес может говорить все, что хочет. В течение последних двух лет он ничего не делал, кроме того, что произносил мое имя. Я боец, и моя цель - выиграть еще один чемпионский пояс. Когда мы выйдем на ринг в Лас-Вегасе , он проглотит мои удары и свои слова ", - сказал Ломаченко.

A universally recognised lightweight king will be crowned Oct. 17 in Las Vegas when Vasiliy Lomachenko fights unbeaten rival champion Teofimo Lopez. #LomaLopez pic.twitter.com/tL6tUQMMCv - Boxing News (@BoxingNewsED) September 8, 2020

7 сентября Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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