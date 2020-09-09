Главе Движения сопротивления капитуляции в Днепре Денисенко назначили личное обязательство из-за инцидента во время визита Зеленского

9 сентября, 2020, 17:55

Руководителю штаба "Движение сопротивления капитуляции" в Днепре, экс-нардепу Андрею Денисенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства из-за инцидента во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр

Соответствующее решение принял Индустриальный райсуд города, сообщает Радио Свобода .

Активист заявляет, что будет обжаловать решение.

По его словам, он пытался пройти к Зеленскому, чтобы задать вопрос, однако полиция применила к нему силу.

В то же время в пресс-службе областной полиции сообщили, что активист ударил лейтенанта полиции, который обеспечивал охрану правопорядка во время визита главы государства. В результате у полицейского - ушиб грудной клетки.

Срок действия меры пресечения - до 29 октября.

Нардеп VIII созыва, координатор Движения сопротивления капитуляции в городе Днепр Андрей Денисенко заявил, что против него сфабриковано уголовное производство.