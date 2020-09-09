Главе Движения сопротивления капитуляции в Днепре Денисенко назначили личное обязательство из-за инцидента во время визита Зеленского
9 сентября, 2020, 17:55
Руководителю штаба "Движение сопротивления капитуляции" в Днепре, экс-нардепу Андрею Денисенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства из-за инцидента во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр
Соответствующее решение принял Индустриальный райсуд города, сообщает Радио Свобода .
Активист заявляет, что будет обжаловать решение.
По его словам, он пытался пройти к Зеленскому, чтобы задать вопрос, однако полиция применила к нему силу.
В то же время в пресс-службе областной полиции сообщили, что активист ударил лейтенанта полиции, который обеспечивал охрану правопорядка во время визита главы государства. В результате у полицейского - ушиб грудной клетки.
Срок действия меры пресечения - до 29 октября.
- Нардеп VIII созыва, координатор Движения сопротивления капитуляции в городе Днепр Андрей Денисенко заявил, что против него сфабриковано уголовное производство.
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