Доплаты врачам увеличат на 3 тыс. грн, - Шмыгаль

9 сентября, 2020, 14:33

Кабинет министров повысит доплаты врачам в среднем на 3 тыс. грн

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина .

Премьер отметил, что Кабмин готовит медучреждения, в частности это касается обустройства койкомест для зараженных коронавирусом.

"На эти цели направлено почти 6 млрд грн, а непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тыс. грн", - сообщил Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанова заявил, что на внеочередном заседании правительство приняло соответствующее постановление, которое позволит начать осуществлять доплаты медикам уже в конце сентября.

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