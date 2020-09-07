Степанов обещает медикам доплаты с конца сентября
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
"Наши больницы смогут срочно заключить соглашения и уже, думаю, что до конца сентября начать получать эти средства, чтобы полностью, в срок, за сентябрь месяц наши врачи и медицинские работники смогли получить ту доплату, о которой мы говорили", - сказал Степанов.
По его словам, 7 сентября утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято соответствующее постановление Кабмина о порядке реализации 5,9 млрд грн, которые были выделены на доплаты к зарплатам медицинским работникам, которые начинаются с сентября.
Степанов также добавил, что с сентября начался первый этап повышения заработных платы медицинским работникам.
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