Степанов обещает медикам доплаты с конца сентября

7 сентября, 2020, 10:03

На внеочередном заседании правительство приняло соответствующее постановление, которое позволит начать осуществлять доплаты медикам уже в конце сентября

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Наши больницы смогут срочно заключить соглашения и уже, думаю, что до конца сентября начать получать эти средства, чтобы полностью, в срок, за сентябрь месяц наши врачи и медицинские работники смогли получить ту доплату, о которой мы говорили", - сказал Степанов.

По его словам, 7 сентября утром состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято соответствующее постановление Кабмина о порядке реализации 5,9 млрд грн, которые были выделены на доплаты к зарплатам медицинским работникам, которые начинаются с сентября.

Степанов также добавил, что с сентября начался первый этап повышения заработных платы медицинским работникам.

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