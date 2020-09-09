Для фиксации сексизма во время выборов: в Украине появился новый чат-бот
Об этом сообщает издание Маяк.
"Мониторинговый проект "Выборы БЕЗ сексизма" запустил в Facebook чат-бот, в который смогут пожаловаться свидетели случаев сексизма во время местных выборов и пострадавшие от него кандидата. Женщины, которые будут принимать участие в выборах, смогут получить через чат бот бесплатную юридическую и психологическую помощь. Электронный помощник находится на странице проекта "Выборы БЕЗ сексизма" в Facebook, для его активации нужно отправить сообщение странице ", - говорится в сообщении.
По словам председателя Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем" Кристины Кит, обращения в чат-бот станут началом судебной практики, которая позволит в будущем сформировать правовой механизм защиты от сексизма.
Как сообщила Кристина Кит, еще до начала избирательного процесса будущие кандидаты в депутаты местных советов заявляли об угрозах, сексизме, уничтожении имущества и различных видах преследований.
Отмечается, что во время осенних местных выборов в Украине будет впервые применена гендерная квота - не менее 40% кандидатов должны быть женщинами.
Координатор проекта "Выборы БЕЗ сексизма" Ирина Тишко заметила, что им предстоит вести не только конкурентную борьбу, но и противостоять общественным предрассудкам и гендерным стереотипам.
- 8 августа Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 местные выборы.
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