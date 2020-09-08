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Espreso.tvОбществоВ Минске силовики без опознавательных знаков начали задержания на акции в поддержку Колесниковой

В Минске силовики без опознавательных знаков начали задержания на акции в поддержку Колесниковой


фото: Дар'я Бурякіна, TUT.BY
8 сентября в Минске протестующие собрались в поддержку похищенной накануне лидера оппозиции, соратницы Тихановской, Марии Колесниковой. По состоянию на 19:00 известно о как минимум 10 задержанных

Об этом сообщает TUT.by y Telegram .

По сообщениям с места событий, задержали как минимум 10 человек.

Сообщается, что задержание состоялось рядом с Комаровским рынком в Минске, где устроили митинг люди из микрорайона.

Фото - Дарья Бурякина, TUT.BY

 

 

 

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