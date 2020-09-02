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Espreso.tvСпортПромоутер назвал дату следующего боя Усика

Промоутер назвал дату следующего боя Усика


фото: Getty Images
Промоутер Эдди Хирн признался, что бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой должен состояться 31 октября

Об этом сообщает Boxingnews 24 .

Однако бой могут перенести, если боксеры не согласятся уменьшить гонорары.

"Дата боя Усика с Чисорой - 31 октября. Но у нас есть большая проблема с этим поединком. Мы планировали провести его на заполненной O2 Arena. Но если не сможем ее заполнить, то потеряем несколько миллионов долларов. Боксерам надо или соглашаться на уменьшенный гонорар, или ждать. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с Усиком и менеджером Чисоры. Захотят ли они подождать, пока все вернется в норму, или пойдут на небольшой риск с показателями pay-per-view и выступят 31 октября? Я думаю, на этой неделе мы решим , состоится ли поединок в указанный день", - рассказал промоутер Эдди Хирный.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

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