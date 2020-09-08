Тренер "Барселоны" Куман придумал Месси новую роль на поле
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
По информации издания, нидерландский тренер хочет, чтобы аргентинец располагался на позиции "ложного" правого вингера в схеме 4-2-3-1.
Куман надеется, что Месси будет передвигаться по всей линии атаки, выискивая возможность для острых передач или удара. Тренер хочет, чтобы футболист сконцентрировался на атаке, не опускался в полузащиту для получения мяча, а ждал передач от партнеров. Кроме того, Куман хочет освободить аргентинца от большого количества оборонной работы.
Лионель Месси провел первую тренировку под руководством нового главного тренера "Барселоны" 7 сентября.
- 4 сентября стало известно, что Лионель Месси решил остаться в "Барселоне" еще на один сезон.
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