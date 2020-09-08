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Espreso.tvСпортТренер "Барселоны" Куман придумал Месси новую роль на поле

Тренер "Барселоны" Куман придумал Месси новую роль на поле


фото: Getty Images
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман намерен возложить на аргентинского форварда Лионеля Месси новые функции на поле

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По информации издания, нидерландский тренер хочет, чтобы аргентинец располагался на позиции "ложного" правого вингера в схеме 4-2-3-1.

Куман надеется, что Месси будет передвигаться по всей линии атаки, выискивая возможность для острых передач или удара. Тренер хочет, чтобы футболист сконцентрировался на атаке, не опускался в полузащиту для получения мяча, а ждал передач от партнеров. Кроме того, Куман хочет освободить аргентинца от большого количества оборонной работы.

Лионель Месси провел первую тренировку под руководством нового главного тренера "Барселоны" 7 сентября.

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