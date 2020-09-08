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Espreso.tvСпортТренер погнал со сборной Англии двух футболистов за развлечения с девушками в отеле

Тренер погнал со сборной Англии двух футболистов за развлечения с девушками в отеле


фото: Getty Images
Филиппа Фодена и Мейсона Гринвуда погнали из расположения сборной Англии за то, что они привели в гостиницу девушек

Об этом сообщает Daily Mail .

После гостевого матча с Исландией в Лиге наций игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. Об этом стало после того, как видео с номера были обнародованы в одной из социальных сетей, одной из исландок.

По решению главного тренера сборной Гарета Сайтгейта Фоден и Гринвуд уже вернулись в Англию и не возьмут 8 сентября участие в матче 2-го тура Лиги наций против Дании.

Британское издание напомнило, что Гринвуд развелся со своей предыдущей подругой весной. Фоден находится в длительных отношениях и у него есть двухлетний ребенок.

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