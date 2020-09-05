Англия дожала Исландию в матче с двумя удалениями и пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Англии осталась в меньшинстве на 71-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален Кайл Уокер.
На 90-й минуте составы команд стали равными - у исландцев за вторую желтую карточку был удален Сверрир Инги Ингасон, который также "привез" в свои ворота пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Стерлинг.
Исландия могла спастись от поражения в компенсированное арбитром время, однако Биркир Бьярнасон не реализовал пенальти.
Англия победила Исландию 1: 0.
В группе 2, сильнейшего дивизиона Лиги наций, кроме Англии и Исландии, играют Дания и Бельгия, которые встретятся сегодня, 5 сентября, в 21:45.
Лига наций
Дивизион A. Группа 2
1-й тур
5 сентября
Исландия - Англия 0: 1
Удаление: Игнасон, 90 - Уокер, 71
На 90 + 3 минуте Бьярнасон (Исландия) не реализовал пенальти.
- Напомним, 5 сентября Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины в матче Лиги наций против Испании встретится с одной из сильнейших команд мира .
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