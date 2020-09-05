Англия дожала Исландию в матче с двумя удалениями и пенальти

5 сентября, 2020, 21:00

Сборная Англии победила в гостях Исландию в матче 1-го тура Лиги наций, в котором произошло два удаления и было назначено два пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Англии осталась в меньшинстве на 71-й минуте, когда за повторное предупреждение был удален Кайл Уокер.

На 90-й минуте составы команд стали равными - у исландцев за вторую желтую карточку был удален Сверрир Инги Ингасон, который также "привез" в свои ворота пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Стерлинг.

Исландия могла спастись от поражения в компенсированное арбитром время, однако Биркир Бьярнасон не реализовал пенальти.

Англия победила Исландию 1: 0.

В группе 2, сильнейшего дивизиона Лиги наций, кроме Англии и Исландии, играют Дания и Бельгия, которые встретятся сегодня, 5 сентября, в 21:45.

Лига наций

Дивизион A. Группа 2

1-й тур

5 сентября

Исландия - Англия 0: 1

Удаление: Игнасон, 90 - Уокер, 71

На 90 + 3 минуте Бьярнасон (Исландия) не реализовал пенальти.

Напомним, 5 сентября Андрей Шевченко заявил, что сборная Украины в матче Лиги наций против Испании встретится с одной из сильнейших команд мира .

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо