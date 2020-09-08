Столичная прокуратура взяла на контроль дело о нападении на Балуха

8 сентября, 2020, 20:12

Прокуратура Киева держит на контроле расследование производства, начатого в отношении избиения бывшего узника Кремля Владимира Балуха

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался", - говорится в сообщении.

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Со свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Устанавливаются обстоятельства, при которых Балуха избили, и идет поиск причастных лиц.