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Espreso.tvОбществоСтоличная прокуратура взяла на контроль дело о нападении на Балуха

Столичная прокуратура взяла на контроль дело о нападении на Балуха


фото: zmina.info
Прокуратура Киева держит на контроле расследование производства, начатого в отношении избиения бывшего узника Кремля Владимира Балуха

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался", - говорится в сообщении.

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Со свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Устанавливаются обстоятельства, при которых Балуха избили, и идет поиск причастных лиц.

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