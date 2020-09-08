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Espreso.tvОбществоРоссия давит на Украину, - Верещук об обострении на Донбассе

Россия давит на Украину, - Верещук об обострении на Донбассе

Россия пытается давить на украинскую власть в вопросе проведения местных выборов на Донбассе, поэтому боевики возобновили обстрелы, в результате которых погибли украинские военные

Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".

"Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам в Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения  условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня - это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены ", - сказала нардеп.

Верещук заявила, что действия России свидетельствуют о том, что ее представители срывают нормандскую встречу и не желают двигаться к миру на Донбассе.

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