Россия давит на Украину, - Верещук об обострении на Донбассе
Об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов, передает " РБК-Украина ".
"Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение в парламенте, постановление, которое было проголосовано по выборам в Донбассе. Ей не нравится ситуация, при которой четвертым пунктом постановления, за которое мы проголосовали в парламенте, невозможно проводить выборы на Донбассе без выполнения условий безопасности. Условия безопасности не выполнены. Режим прекращения огня - это лишь одна из предпосылок, которые должны быть выполнены ", - сказала нардеп.
Верещук заявила, что действия России свидетельствуют о том, что ее представители срывают нормандскую встречу и не желают двигаться к миру на Донбассе.
- Напомним, в Донецкой области погибли двое бойцов ООС.
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