Известный волонтер Олег Абрамичев - кандидат на должность городского головы Харькова от "Европейской Солидарности"

6 сентября, 2020, 20:52

Известный волонтер Олег Абрамичев с позывным "Пиротехник" стал кандидатом на должность Головы города Харьков от партии "Европейская Солидарность"

Олег Абрамичев - харьковчанин, предприниматель, волонтер, соучредитель организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", лидер команды "Европейской Солидарности" в городе Харькове.

В течение шести лет войны проехал на своем авто почти миллион километров и доставил более 200 тонн помощи военным и гражданским на Донбассе. Неоднократно привозил на фронт известных деятелей культуры - музыкантов, актеров, поэтов и писателей, чтобы поддержать искусством боевой дух наших защитников.

По словам Олега Абрамичева, он осознал, что надо присоединяться к числу ответственных украинцев, готовых активно отстаивать в собственной стране демократические европейские ценности.

"Сегодня у власти оказались дилетанты, которые неспособны профессионально действовать, ведь не понимают очень многих вещей и процессов. Они разрушают и дискредитируют институты управления в государстве, вносят хаос, ведут к обнищанию украинцев. Это надо остановить и именно поэтому я решил идти в политику . Это взвешенное решение, которое я принял не единолично, а с командой "ЕС", - подчеркнул он.

Лидер "Европейской Солидарности" в Харькове отмечает, что сейчас происходит шаг назад от выбранного после Революции Достоинства курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Это может привести государство к болезненному "реваншу" антиукраинских сил. Европейская Солидарность, по его мнению, является единственной украинской партией в Харькове с патриотическими настроениями, а главное - действиями.

"Она представлена прочной фракцией в парламенте и территориальными организациями по всей Украине. Я разделяю и поддерживаю направления ее деятельности и чувство единства во взглядах ее членов", - отметил Олег Абрамичев.