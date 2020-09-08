"80% поступлений в местный бюджет - от бизнеса": мэр Тернополя о включении города в "красную" зону и закрытии предприятий

8 сентября, 2020, 16:33

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что представители центральной власти не понимают своих функций, они назначены служить для людей, поэтому силовыми методами заставляют закрывать объекты хозяйствования и составлять протоколы

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Кабинет министров и центральная власть не пытается никак связываться. Единственное, что делает - это команды силовикам пробовать силовыми методами заставлять, закрывать, составлять протоколы. В правовом государстве все должны действовать в соответствии с действующим законодательством. Первое - есть решение Конституционного суда от 28 августа, которым признано, что постановление Кабмина в части ограничения прав человека и свобод противоречит требованиям конституции и закона. Следующее, мы руководствуемся решениями сессии, которая обязала Исполнительный комитет и Комиссии при чрезвычайных ситуациях обеспечить полноценную работу транспорта, садов, школ и субъектам хозяйства ", - отметил Надал.

По его словам, в Тернополе 80% поступлений в местный бюджет - это поступления от малого и среднего бизнеса.

"Если все просто закрыть - город остановится. Школы, больницы - все финансируется от городского бюджета. Если люди хотят закрыть, заставить сидеть дома, то дайте альтернативу, дайте компенсацию", - сказал мэр.

Надал отметил, если читать постановление правительства карантина, то там написано: "на период действия карантина запрещается посещение соискателями образования образовательных учреждений".

"Первое - в саду нет соискателей образования. Сады не подпадают под это определение. Следующее, где в этом постановлении есть запрет работы школ? Школы должны и должны работать по закону. Запретное посещение? Я тогда хочу увидеть, как полиция будет штрафовать школьников", - отметил он.

По словам мэра, в жителей Тернополя обычное желание - дать им работать.

"Пока мы на работе - дети должны быть в школе или в садике. И транспорт, который завезет граждан домой с работы. И у нас есть решение сессии, которое обязывает нас работать. И решение местной комиссии по ЧС, которая обязала школы, садики, общественный транспорт функционировать полноценно и продолжить работу субъектов хозяйствования. То, что мы сегодня говорим - мы озвучиваем, что хотят люди на месте. Мне жаль, что представители центральной власти не избранные, а назначенные. Они не понимают своих функций , что они предназначены служить для людей ", - подчеркнул Надал.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на отнесение города к "красной" зоне и заявил, что если в городе введут жесткий карантин, то "ничего не изменится".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb