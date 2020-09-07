"Двойные стандарты": мэр Франковская об отнесении города к "красной" зоне

7 сентября, 2020, 15:15

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что если в городе введут жесткий карантин, то "ничего не изменится"

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"У нас также решение горсовета, которым мы даем предпринимателям работать. Мы защищаем, в том числе в юридическом плане, чтобы предприниматели не закрывались и могли действовать. У нас есть ряд ночных клубов, которые работают. И когда мы даем полиции конкретные адреса, а они продолжают работать. а книжные магазины или книжные полки в центре города, то они закрываются. Это как раз те самые двойные стандарты. Я не понимаю почему Франковск, Тернополь, Черновцы закрывают, а, например, Одессу, Херсон, Николаев, где огромное количество отдыхающих, этого нет ", - отметил Марцинкив.

По его словам, власть не хочет слышать органы местного самоуправления, поэтому горсовет обратился в суд, чтобы доказать свои цели.

"Мы будем действовать законным конституционным способом. Для нас важно доказать цели. Это не вопрос даже Ивано-Франковска. Этот вопрос органов местного самоуправления, в нашей защите. Очень важно в этих перипетиях все-таки доказать, что органы местного самоуправления, которые были самые первые за жесткий карантин, и мы его внедряли. В тот момент количество зараженных было минимально. Можно было, чтобы эта беда к нам не пришла. Тогда к нам не прислушивались. Сегодня, когда надо немножко действовать другими методами. надо обеспечивать ковидный фонд ", - отметил мэр.

Он отметил, если город и введет жесткий карантин, то это ничего не изменит.

"Даже если мы закроем на две-три недели - ничего не изменится. Мы видим, как эффективно сегодня борется Минздрав и другие, количество больных возрастает в разы. И количество помощи на самом деле не увеличивается, именно больницам", - добавил Марцинкив .

Напомним, городской совет Ивано-Франковска подал в суд на Кабинет министров Украины в связи с отнесением города к "красной зоне" карантина.

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