Нардепа Лероса допрашивали в ГБР в качестве свидетеля по делу об уклонении от налогов, - адвокат Найем

8 сентября, 2020, 15:43

Народного депутата Гео Лероса вызвали на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля

Об этом сообщил его адвокат Маси Найем, информирует пресс-служба "Миллер, юридическая компания" в Facebook.

"Сегодня состоялся допрос народного депутата Украины Гео Лероса. Его допрашивали в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов в крупном размере) ", - говорится в сообщении.

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В то же время по словам Найема, налоговую проверку, которая должна установить уклонение налоговых обязательств, не проводили. Никаких сообщений о необходимости уплаты задолженности он также не получал.

В юридической компании отметили, что согласно декларации, в 2019 году Лерос заработал примерно 603 тыс. грн. При этом уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, по состоянию на 2019 год, начинается с 2,8 млн грн невыплаченных налогов.