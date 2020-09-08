"Президент поставил задачу": Лерос заявил, что Зеленский поручил посадить его в течение месяца
8 сентября, 2020, 12:37
Бывший нардеп от "Слуги народа" заявляет, что президент Владимир Зеленский дал указание посадить его в течение следующего месяца, и сейчас он находится на допросе в Государственном бюро расследований
Об этом говорится в посте Лероса в Facebook.
"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олег Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца", - написал Лерос.
По его словам, все дела относительно него сфабрикованы от одной общественной организации, которую возглавляет адвокат группы Татарова.
Нардеп также добавил, что 7 сентября в кафе его знакомой приезжали 8 силовиков и "пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда там находился он.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .
- Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамие и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лерос.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лероса из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны" .
- Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по "взяточникам и предателям", заявив, "я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку".
- Впоследствии, Лерос заявил о давлении на депутатов монобольшинства со стороны президента Владимира Зеленского перед голосованием за его исключение из фракции "Слуга народа".
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