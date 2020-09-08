"Президент поставил задачу": Лерос заявил, что Зеленский поручил посадить его в течение месяца

8 сентября, 2020, 12:37

Об этом говорится в посте Лероса в Facebook.

"По указанию Владимира Зеленского сейчас на допросе в ГБР. Напоминаю, президент поставил задачу заместителю его офиса - Олег Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца", - написал Лерос.

По его словам, все дела относительно него сфабрикованы от одной общественной организации, которую возглавляет адвокат группы Татарова.

Нардеп также добавил, что 7 сентября в кафе его знакомой приезжали 8 силовиков и "пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения" за то время, когда там находился он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb