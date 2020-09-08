Минздрав планирует полноценный запуск электронного свидетельства о рождении ребенка

8 сентября, 2020, 09:58

Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует полноценный запуск электронного свидетельства о рождении в рамках сервиса еМалятко

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер.

"Первым медицинским заключением, которое мы планируем запустить в ближайшее время, это вывод о рождении, так называемое еМалятко. Для нас это будет эксплуатация уже тестового, а нужного рабочего заключения и в дальнейшем мы сможем цифровизуваты другие медицинские заключения, которые нуждаются наши пациенты ", - сказал Кучер.

Он также отметил, что такой вывод станет заменой бумажной формы №103 для новорожденных.

"Мы прекратим хождение по документам в определенные органы власти, то есть, все, что необходимо, будет делаться сразу в роддоме и родителям кроме выбора имени, надо будет подумать только о том, в удобное время забрать свидетельство о рождении", - пообещал Кучер .

Кроме того, он отметил, что Минздрав работает над созданием единого реестра электронных выводов, который позволит собирать и верифицировать информацию о пациенте.

Напомним, 15 июля Кабинет министров принял постановление , согласно которому сервис еМалятко предоставлять в Центр предоставления административных услуг.

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