Сервис еМалятко стал доступен в центрах админуслуг, - Минцифры

15 июля, 2020, 16:32

Кабинет министров принял постановление, согласно которому сервис еМалятко будет предоставлять в Центрах предоставления административных услуг

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Согласно сообщению, правительство одобрило соответствующие изменения в распоряжение №523.

"Раньше услуга еМалятко предоставлялась в соответствии с решением органов исполнительной власти - районных государственных администраций. Сейчас она входит в обязательный перечень услуг, которые должны предоставлять Центры предоставления админуслуг районных государственных администраций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что недавно сервис еМалятко заработал в Чернигове. Так, родители могут получить услугу в ЦНАП по адресу ул. Рокоссовского, 20А, роддоме Черниговского горсовета (ул. 1 мая, 172) и отделе ГРАГС (ул. Пушкина, 15)

Следовательно, отметили в пресс-службе, на данный момент сервис доступен в 32 городах Украины. Карта точек предоставления услуг доступна на сайте Минцифры.