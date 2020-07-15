Сервис еМалятко стал доступен в центрах админуслуг, - Минцифры
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Согласно сообщению, правительство одобрило соответствующие изменения в распоряжение №523.
"Раньше услуга еМалятко предоставлялась в соответствии с решением органов исполнительной власти - районных государственных администраций. Сейчас она входит в обязательный перечень услуг, которые должны предоставлять Центры предоставления админуслуг районных государственных администраций", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что недавно сервис еМалятко заработал в Чернигове. Так, родители могут получить услугу в ЦНАП по адресу ул. Рокоссовского, 20А, роддоме Черниговского горсовета (ул. 1 мая, 172) и отделе ГРАГС (ул. Пушкина, 15)
Следовательно, отметили в пресс-службе, на данный момент сервис доступен в 32 городах Украины. Карта точек предоставления услуг доступна на сайте Минцифры.
- Сервис еМалятко - это комплексная услуга для родителей новорожденных. С его помощью можно получить около десяти государственных услуг, в частности, государственную регистрацию рождения, подтверждение гражданства, назначение помощи родителям, регистрацию места проживания ребенка и тому подобное. Планируется, что после завершения тестового периода услуга будет доступна онлайн в приложении "Дія".
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