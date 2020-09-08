Матч "Шахтера" перенесли из-за вспышки коронавируса

8 сентября, 2020, 08:18

Матч 2-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Рухом" перенесли из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .

Причиной такого решения стали положительные тесты на коронавирус в пяти футболистов и массажиста "Руха".

УПЛ получила соответствующее письмо от львовского клуба и решила перенести матч "Руха" против "Шахтера" с 12 на 23 сентября.

4 сентября стало известно, что "Рух" будет проводить домашние матчи чемпионата Украины на "Арене Львов".

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