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Espreso.tvСпортМатч "Шахтера" перенесли из-за вспышки коронавируса

Матч "Шахтера" перенесли из-за вспышки коронавируса


фото: fcrukh.com
Матч 2-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Рухом" перенесли из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .

Причиной такого решения стали положительные тесты на коронавирус в пяти футболистов и массажиста "Руха".

УПЛ получила соответствующее письмо от львовского клуба и решила перенести матч "Руха" против "Шахтера" с 12 на 23 сентября.

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