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Espreso.tvСпортЛуческу приказал реконструировать тренировочную базу "Динамо"

Луческу приказал реконструировать тренировочную базу "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу приказал реконструировать тренировочную базу в Конча-Заспе

Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".

На загородной базе киевлян появится новое футбольное поле.

"Вскоре закипит работа на загородной базе" Динамо ". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), а также просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения потребовал Мирча Луческу", - говорится в заявлении источники.

75-летний Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" прошлым летом. С 2004-го по 2016-й год румынский специалист работал в донецком "Шахтере".

 

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