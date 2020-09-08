Луческу приказал реконструировать тренировочную базу "Динамо"
8 сентября, 2020, 14:16
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу приказал реконструировать тренировочную базу в Конча-Заспе
Об этом сообщает телеграмм канал "Динамо Киев Inside".
На загородной базе киевлян появится новое футбольное поле.
"Вскоре закипит работа на загородной базе" Динамо ". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), а также просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения потребовал Мирча Луческу", - говорится в заявлении источники.
75-летний Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" прошлым летом. С 2004-го по 2016-й год румынский специалист работал в донецком "Шахтере".
- 3 сентября сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу с безразличием относится к ультрас киевского клуба .
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