Фьюри показал, как его "нокаутировал" младший брат на тренировке

8 сентября, 2020, 11:19

Британский боксер Тайсон Фьюри обнародовал видео, на котором его во время спарринга "нокаутировал" младший брат - Томми Фьюри

Ролик Фьюри изложил в Instagram.

На видео чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) пропускает удар по корпусу, после чего в шутку падает на ринг.

Сейчас 32-летний Тайсон Фьюри готовится к третьему бою против американца Деонтея Уайлдера. 21-летний Томми Фьюри, который также является профессиональным боксером, помогает ему в подготовке.

8 сентября украинский боксер Тарас Шелестюк выложил видео с американским актером Микки Рурком на ринге.

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