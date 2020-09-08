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Espreso.tvСпортФьюри показал, как его "нокаутировал" младший брат на тренировке

Фьюри показал, как его "нокаутировал" младший брат на тренировке


фото: Getty Images
Британский боксер Тайсон Фьюри обнародовал видео, на котором его во время спарринга "нокаутировал" младший брат - Томми Фьюри

Ролик Фьюри изложил в Instagram.

На видео чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) пропускает удар по корпусу, после чего в шутку падает на ринг.

Сейчас 32-летний Тайсон Фьюри готовится к третьему бою против американца Деонтея Уайлдера. 21-летний Томми Фьюри, который также является профессиональным боксером, помогает ему в подготовке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And the new @tommytntfury #BODYSNATCHER

Публикация от Tyson Fury (@ gypsyking101)

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