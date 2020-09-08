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Espreso.tvСпортУкраинский чемпион вышел на ринг с голливудским актером Микки Рурком

Украинский чемпион вышел на ринг с голливудским актером Микки Рурком


фото: Getty Images
Украинский боксер Тарас Шелестюк выложил видео с американским актером Микки Рурком на ринге

Ролик Шелестюк обнародовал в Instagram.

"Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10 профи боев и любит этот вид спорта. С легенда и спасибо за поддержку", - написал боксер.

Микки Рурк в 1990-х годах провел 8 боев на профессиональном ринге, одержал 6 побед и 2 поединка свел вничью.

Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей 2011 года, на профессиональном ринге украинец выиграл все свои 18 боев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подвигались в ринге с известным голливудских актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10-и профи боев и любит этот вид спорта. С уважением легенда и благодарю за поддержку! Move around at the gym with the famous Hollywood actor and good friend of mine @mickey_rourke_ Mickey was a professional boxer and loves this sport a lot . Respect and thank you for support! #boxing #boxinglife #boxingworld #mickeyrourke #hollywood #actor #boxer #champions #wildcard #california #LA #shelestyuk # boxing4fit # Шелестюк # бокс # актер # боксер # миккирурк # тренировка #movie #personaltrainer #celebrity #celebritytrainer #respect

Публикация от TARAS (@tarasshelestyuk)

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