Украинский чемпион вышел на ринг с голливудским актером Микки Рурком

8 сентября, 2020, 09:46

Украинский боксер Тарас Шелестюк выложил видео с американским актером Микки Рурком на ринге

Ролик Шелестюк обнародовал в Instagram.

"Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если, кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10 профи боев и любит этот вид спорта. С легенда и спасибо за поддержку", - написал боксер.

Микки Рурк в 1990-х годах провел 8 боев на профессиональном ринге, одержал 6 побед и 2 поединка свел вничью.

Тарас Шелестюк является чемпионом мира среди любителей 2011 года, на профессиональном ринге украинец выиграл все свои 18 боев.

Напомним, 1 февраля Тарас Шелестюк победил аргентинца Луиса Альберто Верона.

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