Футболист сборной Англии извинился за развлечения с девушками в отеле
Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
После гостевого матча с Исландией в Лиге наций футболисты привели девушек в отель, где располагалась команда. Об этом стало известно после того, как видео с номера были обнародованы в одной из социальных сетей одной из исландок.
По решению главного тренера сборной Гарета Сайтгейта Филипп Фоден и Мейсон Гринвуд уже вернулись в Англию и не примут 8 сентября участие в матче 2-го тура Лиги наций против Дании.
"Я осмыслил событие и хочу извиниться за те неудобства, которые я доставил. Я безответственно нарушил протоколы коронавируса, установленные для защиты игроков и тренеров. Хочу извиниться перед Саутгейтом, я подвел его, хотя он предоставил мне такое доверие. Здесь должен только я. Обещаю семье и болельщикам, что усвою урок из этой ситуации ", - сказал Гринвуд.
- 8 сентября стало известно, что Филиппа Фодена и Мейсона Гринвуда погнали из расположения сборной Англии за то, что они привели в гостиницу девушек.
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