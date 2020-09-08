Футболист "Реала" перешел в клуб из Ливерпуля

8 сентября, 2020, 08:53

Колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Родригес перешел в "Эвертон" из Ливерпуля

Об этом сообщает "Эвертон" в twitter.

Контракт Родригеса с английским клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. По информации СМИ, "Эвертон" заплатил за футболиста 22 млн евро.

29-летний Родригес выступал за "Реал" с 2014 года. С 2017 до 2019 года хавбек играл в аренде за мюнхенскую "Баварию". В сезоне 2019/2020 колумбийский футболист сыграл за "Реал" в 14 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

4 сентября стало известно, что форвард мадридского "Реала" Браими Диас продолжит карьеру в итальянском "Милане" .

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