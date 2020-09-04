"Милан" объявил о трансфере футболиста "Реала"

4 сентября, 2020, 20:41

Форвард мадридского "Реала" Браим Диас продолжит карьеру в итальянском "Милане"

Об этом сообщает официальный twitter "Милана".

Диас проведет следующий сезон в Италии на правах аренды. Клубы пока не договорились о возможной сумме выкупа, но договорились вернуться к этой теме зимой. Браими Диас будет играть под 21-м номером.

Испанец перешел в "Реал" из английского "Манчестер Сити" зимой 2019-го. Тогда мадридский клуб выложил за форварда 17 млн евро. Браими Диас провел за полгода 21 матч, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

31 августа шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом" .