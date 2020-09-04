"Милан" объявил о трансфере футболиста "Реала"
4 сентября, 2020, 20:41
Форвард мадридского "Реала" Браим Диас продолжит карьеру в итальянском "Милане"
Об этом сообщает официальный twitter "Милана".
Диас проведет следующий сезон в Италии на правах аренды. Клубы пока не договорились о возможной сумме выкупа, но договорились вернуться к этой теме зимой. Браими Диас будет играть под 21-м номером.
Испанец перешел в "Реал" из английского "Манчестер Сити" зимой 2019-го. Тогда мадридский клуб выложил за форварда 17 млн евро. Браими Диас провел за полгода 21 матч, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Official Statemen https://t.co/2omZYFGc5T #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/W5pfhpe0ER- AC Milan (@acmilan) September 4, 2020
- 31 августа шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом" .
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