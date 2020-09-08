Футболист "Динамо" улетел на операцию в Германию

8 сентября, 2020, 13:11

Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда вместе с клубным врачом отправились в Мюнхен для проведения операции на ахилловом сухожилии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

25-летний Бурда травмировал ахилл в товарищеском матче против "Колоса", в котором "Динамо" победило 1: 0. Восстановление от такой травмы занимает полгода.

В сентябре 2019 Никита Бурда перенес операцию на крестообразной связке. Из-за проблем со здоровьем центральный защитник сыграл в прошлом сезоне за "Динамо" лишь 12 матчей и забил 1 гол.

В активе футболиста 8 матчей в составе сборной Украины.

5 сентября сообщалось, что Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года.