Футболист "Динамо" улетел на операцию в Германию
8 сентября, 2020, 13:11
Защитник "Динамо" и сборной Украины Никита Бурда вместе с клубным врачом отправились в Мюнхен для проведения операции на ахилловом сухожилии
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
25-летний Бурда травмировал ахилл в товарищеском матче против "Колоса", в котором "Динамо" победило 1: 0. Восстановление от такой травмы занимает полгода.
В сентябре 2019 Никита Бурда перенес операцию на крестообразной связке. Из-за проблем со здоровьем центральный защитник сыграл в прошлом сезоне за "Динамо" лишь 12 матчей и забил 1 гол.
В активе футболиста 8 матчей в составе сборной Украины.
- 5 сентября сообщалось, что Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года.
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