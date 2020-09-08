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Espreso.tvСпортФутбольный клуб из Львова может переехать в другой город

Футбольный клуб из Львова может переехать в другой город


фото: pfclviv.com
Футбольный клуб "Львов" может проводить домашние матча сезона 2020/21 в Тернополе

Об этом сообщает официальный сайт "Львова ".

"Откровенно говоря, пока мы еще не определились с этим вопросом. Планировали играть на "Украине", но когда обратились в ФК "Карпаты", нам ответили, что проведение матчей будет стоить 135 тыс. гривен. Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за соответствующую цену играть на стадионе "Украина" не собираемся. Возможно, придется нам поехать в Тернополь, где нас уже наработан вариант и можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки", - рассказал генеральный директор львовского клуба Андрей Панькив.

"Львов" выступает в Украинской Премьер-лиге. В прошлом сезоне команда заняла одиннадцатое место и сохранила место в высшем дивизионе.

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