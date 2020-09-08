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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в ВСУ: за сутки выявлено 27 новых случаев

COVID-19 в ВСУ: за сутки выявлено 27 новых случаев


фото: reuters
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 27 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook .

"Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужащих, Николаевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Инфекционная больница города Харьков - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение ", - говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 человек 4 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области, по 2 военнослужащих в Киевской и Житомирской областях, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Хмельницкой области, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Харьковской области, 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ в Ровенской области, по 1 работнику ВСУ в Тернопольской, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию 8 сентября в ВСУ на COVID-19 болеют - 624 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1347 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находится 491 человек.

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