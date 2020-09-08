В Украине за сутки обнаружили 2411 случаев заражения коронавирусом

8 сентября, 2020, 08:42

За 7 сентября COVID-19 подтвердили в еще 2411 человек

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 140479 случаев коронавируса.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом за сутки умерли 57 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксированы 2934 летальных случая.

В то же время выздоровели за сутки 940 больных COVID-19, в среднем от коронавируса вылечились 63 546 человек.

Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190) областях.

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