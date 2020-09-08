 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки обнаружили 2411 случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 2411 случаев заражения коронавирусом

За 7 сентября COVID-19 подтвердили в еще 2411 человек

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБО.

Всего в Украине лабораторно подтверждены 140479 случаев коронавируса.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом за сутки умерли 57 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксированы 2934 летальных случая.

В то же время выздоровели за сутки 940 больных COVID-19, в среднем от коронавируса вылечились 63 546 человек.

Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190) областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 сентября, 2020 вторник

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

8 сентября, 2020 вторник

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать