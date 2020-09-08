Бывший конкурент Лунина может перейти в "Челси"
8 сентября, 2020, 17:51
Лондонский "Челси" работает над трансфером голкипера французского ПСЖ Альфонса Ареоля
Об этом сообщает Le 10 Sport .
По информации источника, лондонский топ-клуб попытается подписать контракт с 27-летним игроком, если им не удастся договориться с французским "Ренном" о трансфере с 28-летним Эдуаром Мэнди.
В прошлом сезоне Альфонсо Ареоля выступал на правах аренды за мадридский "Реал", "но после завершения этого сезона "королевский" клуб решил вернуть вратаря в Париж и дать роль резервного голкипера украинцу Андрею Лунину.
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина по аренде в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
- 11 августа голкипер Альфонсо Ареоля покинул мадридский "Реал" и вернулся в ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-