"Реал" решил вернуть украинца Лунина по аренде

21 июля, 2020, 11:44

Испанский футбольный клуб "Реал" решил вернуть украинца Андрея Лунина по аренде в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды

Об этом сообщает Don Balon .

По информации издания, Андрей Лунин в следующем сезоне заменит француза Альфонса ареолы в роли дублера основного голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа.

В новом сезоне Лунин не будет передано в аренду и будет выступать в мадридском клубе. Это связано с тем, что "Реал" решил не выкупать контракт ареолы в ПСЖ. После окончания срока аренды француз вернется в Париж.

21-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 21 матч, пропустил 19 голов и 7 матчей отстоял «на ноль».

Напомним, 20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.

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