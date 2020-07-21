"Реал" решил вернуть украинца Лунина по аренде
Об этом сообщает Don Balon .
По информации издания, Андрей Лунин в следующем сезоне заменит француза Альфонса ареолы в роли дублера основного голкипера "Реала" бельгийца Тибо Куртуа.
В новом сезоне Лунин не будет передано в аренду и будет выступать в мадридском клубе. Это связано с тем, что "Реал" решил не выкупать контракт ареолы в ПСЖ. После окончания срока аренды француз вернется в Париж.
21-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года. В нынешнем сезоне украинец сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 21 матч, пропустил 19 голов и 7 матчей отстоял «на ноль».
- Напомним, 20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.
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