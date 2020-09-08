Белорусская оппозиционерка Колесникова проходила белорусско-украинскую границу, - Госпогранкомитет Беларуси
Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает TUT.BY.
"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины", - сказал он.
Между тем телеканал Беларусь 1 в своем Telegram -канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".
"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.
В Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.
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