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Espreso.tvОбществоБелорусская оппозиционерка Колесникова проходила белорусско-украинскую границу, - Госпогранкомитет Беларуси

Белорусская оппозиционерка Колесникова проходила белорусско-украинскую границу, - Госпогранкомитет Беларуси


фото: фото: reuters
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходила пограничный контроль на белорусско-украинской границе

Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, сообщает TUT.BY.

"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска Александровка и выбыли в сторону Украины", - сказал он.

Между тем телеканал Беларусь 1 в своем Telegram -канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

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